Mittwoch, 05. August 2020

BUND fordert Zurückweisung des K+S Antrags zur Salzeinleitung

Der öklogische Raubbau, unter dem Werra und Weser leiden, muss aufhören, fordert der BUND. Foto: bs

Weserbergland. Der BUND Niedersachsen fordert die Zurückweisung des K+S Antrags zur Salzeinleitung in die Werra. „Der ökologische Raubbau durch K+S muss aufhören“, sagt Susanne Gerstner, Geschäftsführerin des BUND Niedersachsen. Der BUND bewertet den Antrag als Widerspruch zu dem vom K+S Vorstandsvorsitzenden Dr. Burkhard Lohr angekündigten Umweltfrieden. „Der Antrag ist kein Einstieg in den Umweltfrieden, sondern im Gegenteil die Fortsetzung des desolaten Zustands für die Fische und die gesamte Lebenswelt der Werra. Durch die Salzeinleitung in die Werra wird auch die Weser stark beeinträchtigt. Die Wiederherstellung eines guten ökologischen Zustands würde für beide Flüsse unmöglich“, ergänzt Gerstner. Durch die Salzeinleitung in die Werra ist die Weser direkt betroffen.

