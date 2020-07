Samstag, 04. Juli 2020

BUND Northeim kritisiert geplanten Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn scharf

Das Jugendfreizeitheim Silberborn soll für 1 Euro verkauft werden. Foto: Elter

Silberborn. Nachdem im Juni 2018 der Kreistag Northeim mehrheitlich die Schließung und den Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn beschloss, soll jetzt die Immobilie mit einem Buchwert von rund 358.744 Euro für 1 Euro veräußert werden. Dabei gehen 33.476 Quadratmeter Grundfläche mit einer Summe von 43.470 Euro in die Bewertung ein (der TAH berichtete). „Das entspricht einem Quadratmeterpreis von lediglich 1,30 Euro. Insgesamt wurden von der Errichtung 1961 bis 2018 circa 2,8 Millionen Euro in das Projekt investiert“, rechnet die BUND-Kreisgruppe Northeim vor und wird in einer Presseinformation deutlich: „Der Skandal ist perfekt!“

Der BUND hält „gerade in der jetzigen Zeit eine Jugendfreizeiteinrichtung für Sport, Umweltbildung und Soziales Lernen für unerlässlich“ und unterstellt der Politik „völlige Unfähigkeit, im Interesse der Bevölkerung zukunftsbezogen gestaltend zu agieren“. Es gebe nur zwei Alternativen: Entweder es werde über eine erneute Ausschreibung ein „seriöser Träger gefunden, der den ursprünglich postulierten Kriterien entspricht und in die bisherige Tradition einsteigt“, oder der Landkreis setze die bis Anfang 2019 gelaufene Arbeit mit neuem Schwung und mehr Engagement fort. Der Kreistag Northeim soll am 10. Juli über den Verkauf des Jugendfreizeitheims für 1 Euro entscheiden.