Montag, 21. Januar 2019

Bundeslandwirtschaftsministerin trifft Kreis-Holzmindener Königinnen

Die Königinnen aus Niedersachsen mit der Bundeslandwirtschaftsministerin, darunter auch die Majestäten aus dem Kreis Holzminden. Foto: BMEL/Holger Groß

Kreis Holzminden. Ob Bier oder Bratwurst, Porzellan oder Heu, Spargel oder Hüte – Deutschland hat viel zu bieten: kulinarisch, kulturell und landschaftlich. Um auf diese regionalspezifischen Besonderheiten aufmerksam zu machen und für die Regionen und ihre Produkte zu werben, engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Zahlreiche regionale Produktköniginnen, Regionalprinzessinnen, Hofdamen und Könige, die in der Arbeitsgemeinschaft Deutsche KönigInnen e. V. zusammengeschlossen sind, haben sich in diesem Jahr mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin getroffen. Darunter auch die Majestäten aus dem Kreis Holzminden: Kirschblütenkönigin Nadine II. mit ihrer Prinzessin Louisa I, Rapsblütenkönigin Svenja, Erdbeerkönigin Melicha und Waldkönigin Gundula I.

