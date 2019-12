Freitag, 20. Dezember 2019

Bundesligisten sind beim Huxori Cup am Start

Hans Marbach ist der Organisator des Huxori-Cups. Foto: rw

Höxter. Feinster Budenzauber aus dem Nachwuchsbereich: Der SV Höxter richtet bereits zum 39. Mal den Sparkassen Huxori Cup aus. Das Neujahrsturnier findet wie gewohnt am ersten Januar-Wochenende statt. Erneut reisen am Sonnabend, 4. Januar, und Sonntag, 5. Januar, viele Top-Teams aus dem U-Bereich in die Bielenberg-Sporthallen. „Zuerst möchte ich mich bei Kariem Moussa bedanken, der in diesem Jahr zum zweiten Mal geholfen hat, das Teilnehmerfeld zusammen zu stellen“, sagte Turnier-Organisator Hans Marbach. Und so ist es dem Veranstalter wieder einmal gelungen, einige namenhafte Mannschaften nach Höxter zu locken. Bei den C-Junioren gehören unter anderem Titelverteidiger Rot-Weiss Essen, TuS Koblenz, Fortuna Köln oder auch Tennis Borussia Berlin zu den Teilnehmern. Sechs Mannschaften aus der höchsten Spielklasse gehen in diesem Altersbereich an den Start. Die heimischen Klubs Spvg. 20 Brakel, SV Höxter und SV 06 Holzminden hoffen auf Überraschungen. (rw)

Mehr lesen Sie im TAH vom 21.12.2019.