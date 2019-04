Dienstag, 23. April 2019

Bundesregierung plant Entlastung von Kindern pflegebedürftiger Eltern

Pflegeheim in Stuttgart. (dpa/AFP/Archiv / dpa)

Die Bundesregierung will Kinder von pflegebedürftigen Eltern einem Pressebericht zufolge deutlich entlasten. Sie sollen künftig erst ab einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro finanziell in die Pflicht genommen werden können, wie es dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zufolge in einem Entwurf des SPD-geführten Bundesarbeitsministeriums heißt. Ziel sei "eine substanzielle Entlastung unterhaltsverpflichteter Kinder und Eltern sowie deren Familien". Die Neuregelung soll dem Bericht zufolge noch vor der Sommerpause ins Bundeskabinett.

Laut RND heißt es in einem vertraulichen Entwurf des Arbeitsministeriums: "Entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrags wird durch dieses Gesetz geregelt, dass auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern künftig erst ab einem Einkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen wird." Dem gesellschaftlichen Wandel werde durch eine stärkere Inanspruchnahme des Staates Rechnung getragen.

Bei der Grundsicherung im Alter gilt bereits jetzt, dass Kinder und Eltern für den jeweils anderen zahlen müssen, wenn sie ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro oder mehr haben. Diese Grenze solle künftig auch für die Aufwendungen zur Pflege gelten.

Das Bundesarbeitsministerium bestätigte den Bericht nicht. Es werde an einem Entwurf gearbeitet, hieß es auf AFP-Anfrage.

Die Kosten für die Reform seien nur sehr schwer zu schätzen, schreiben die RND-Zeitungen. "Es gibt keine ausreichende Datengrundlage über den Personenkreis der erwachsenen Kinder, die für die Pflegekosten ihrer Eltern aufkommen", zitieren die Zeitungen aus dem Entwurf. Die Mehrkosten würden auf bis zu 300 Millionen Euro geschätzt, "könnten aber auch deutlich niedriger liegen".

Laut Entwurf müssten die Mittel für die Entlastung beim Pflege-Unterhalt zunächst vollständig durch Länder und Kommunen aufgebracht werden. Für sie würden allein im kommenden Jahr Mehrkosten von 290,4 Millionen Euro entstehen. Berlin (AFP) / © 2019 AFP