Mittwoch, 13. November 2019

Bundesregierung will Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler voranbringen

Schulkinder in Dresden. (dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / dpa)

Die Bundesregierung will den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler voranbringen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch dazu nach Angaben aus Regierungskreisen den Aufbau eines Sondervermögens. Damit will der Bund die eigentlich zuständigen Länder beim Ausbau der Betreuungsangebote unterstützen.

Ab 2025 soll es einen Rechtsanspruch für eine Ganztagsbetreuung von Kindern im Grundschulalter geben. Dies war im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart worden. Ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben Eltern bereits heute einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Außerdem beschloss das Kabinett eine Vorlage von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für ein schärferes Vorgehen gegen Gaffer sowie gegen das sogenannte Upskirting bei Frauen. Dabei geht es um heimliches Fotografieren unter den Rock oder das Kleid. Berlin (AFP) / © 2019 AFP