Samstag, 25. Mai 2019

Bunte Brillen für den guten Zweck beim Brauereifest

Andreas Nolte, Dirk Brüninghaus und Jörg Howind testen die bunten Brillen. Foto: Stadtwerke Holzminden

Allersheim. Nein, das Brauereifest der Brauerei Allersheim ist nicht abgesagt worden. Abgesagt worden ist das Silent Festival auf dem Brauereigelände, das eigentlich am 30. Mai stattfinden sollte! Das hatten einige in den letzten Wochen verwechselt. Das Brauereifest soll, wie geplant, am Sonnabend, 1. Juni, von 17 Uhr an bis Mitternacht fröhlich und ausgelassen gefeiert werden. Veranstalterin ist die Brauerei Allersheim. Für Stimmung sorgen die beiden Bands „Hitstergrams“ und „Blueprint“ sowie DJ Mac mit coolen Beats. Eine Schlemmermeile und „die längste Theke Holzmindens“ sind ebenfalls wieder aufgebaut. Und auch die Stadtwerke Holzminden beteiligen sich wieder mit ihrer schrillen Brillen-Aktion für den guten Zweck. Dafür haben die Stadtwerke 1.000 coole Sonnenbrillen anfertigen lassen, die für kleines Geld (oder Biermarken) gekauft werden können. Der Erlös kommt in diesem Jahr zu gleichen Teilen der Arbeit der Musikschule Holzminden und dem Projekt „Cha(i)rity“ des Diakonischen Werkes zugute. Die neue Sonnenbrillen-Farbe der Saison ist übrigens Gold. Damit die Brillenverkäufer Andreas Nolte und Jörg Howind in der Menge der Feiernden besser auszumachen sind, werden über ihnen gasgefüllte Ballons mit einem Sternen-Augen-Smiley schweben. Es gibt übrigens noch Karten für das Brauereifest im Vorverkauf und an der Tageskasse. (spe)