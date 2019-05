Montag, 06. Mai 2019

„Bunter Markt der Düfte und Aromen meets Deutsche Märchenstraße“

Macht ebenfalls seine Aufwartung: der Baron von Münchhausen. Foto: Paavo Blåfield

Holzminden. Wer an Frühling und Sommer in Holzminden denkt, denkt vielleicht auch an den Bunten Markt der Düfte und Aromen. Seit vier Jahren gehört der von der Stadtmarketing Holzminden GmbH veranstaltete Spezialmarkt zu Holzminden. Am Sonnabend, 11. Mai, geht es wieder los. Der Auftakt wird auch in diesem Jahr wahrlich märchenhaft, und nicht nur die Kleinen werden sich freuen, wenn Frau Holle, Schneewittchen und Co. durch die Holzmindener Innenstadt laufen und Frühlingsgrüße verteilen. Denn der erste Bunte Markt der Düfte und Aromen dieser Saison steht unter dem Motto „Bunter Markt der Düfte und Aromen meets Deutsche Märchenstraße“ – und zwischen 10 und 15 Uhr wird es tatsächlich so groß, bunt und märchenhaft wie noch nie.

Freuen dürfen sich die Besucher unter anderem auf Frau Holle aus Bad Sooden-Allendorf, Schneewittchen aus Oberweser, den Rattenfänger von Hameln, Aschenputtel aus Polle, den Nachtwächter aus Schieder-Schwalenberg und den Baron von Münchhausen aus Bodenwerder. Erstmals wird neben der Mittleren Straße die Obere Straße mit einbezogen, und für Kinder steht an diesem Tag ein ganz besonderes Angebot auf dem Programm: Pünktlich zum Muttertag stehen zwei Zelte mit vielfältigen Bastelaktionen bereit. Kinder aller Altersgruppen sind eingeladen, Geschenke für ihre Mütter zu gestalten. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Mai