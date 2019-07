Mittwoch, 10. Juli 2019

Bunter Markt der Düfte und Aromen mit Stoff- und Kreativmarkt

„Frau Franke“ ist eine der Ausstellerinnen des Stoff- und Kreativmarktes. Foto: Expo Event Marketing GmbH

Holzminden. Die Sommerausgabe des Bunten Marktes der Düfte und Aromen wird besonders bunt. Das Team der Stadtmarketing Holzminden GmbH freut sich, den beliebten Markt in diesem Jahr mit einer echten Attraktion verknüpfen zu können: Mit einer Veranstaltung, die es so in Holzminden und der Region noch nicht gegeben hat. Hierbei werden insbesondere alle Hobbynäher und Stoffliebhaber angesprochen, denn am Sonnabend, 13. Juli, gastiert der Stoff- und Kreativmarkt von 10 bis 16 Uhr in der Holzmindener Innenstadt.

Als Partner dieser besonderen Veranstaltung konnte die Expo Event Marketing GmbH gewonnen werden. Das Unternehmen ist seit mehr als 15 Jahren erfolgreicher Veranstalter des original Deutsch-Holländischen Stoffmarktes, der mittlerweile in über 50 Städten bundesweit und über 80 Mal im Jahr stattfindet. Zum Bunten Markt der Düfte und Aromen kommen sie mit einer „Lightversion“ von etwa 30 Ständen nach Holzminden.

Die TransZ-Projektgruppe bietet parallel an diesem Tag eine Sonderaktion an: Stricken und Häkeln zum Mitmachen im „Kunst(T)Raum“ in der Oberen Straße. Passend zum Thema Nähen hat sich das Team des „Kunst(T)Raums“ etwas Besonderes einfallen lassen: Kristina Towet lädt zu kostenlosen Strick- und Häkelkursen ein. Jeder der Mitstricken möchte, kann gerne im Veranstaltungszeitraum in der Oberen Straße 12 vorbeischauen. Bei schönem Wetter findet die Aktion im Freien statt.

