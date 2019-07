Mittwoch, 03. Juli 2019

Bunter Markt für Kreative und Genießer

Das Team vom Stadtmarketing freut sich auf den besonders bunten „Bunten Markt“. Foto: beb

Holzminden. Die Sommerausgabe des „Bunten Marktes der Düfte und Aromen“ am Sonnabend, 13. Juli, wird besonders bunt und vielfältig. Zu den duftenden und schmackhaften Köstlichkeiten, die an den Ständen des bekannten Marktes geboten werden, gesellen sich an diesem Tag an 30 Ständen farbenfrohe Stoffe, Knöpfe und was das Herz eines kreativen Nähliebhabers begehrt. (beb)

