Freitag, 26. April 2019

„Bunter Markt“ ganz märchenhaft

Christina Littkemann, Inga Schaper und Katrin Konradt vom Stadtmarketing freuen sich auf die märchenhafte Auflage des „Bunten Marktes“. Foto: ap

Holzminden. Der erste Holzmindener „Bunte Markt“ in diesem Jahr kommt am Sonnabend, 11. Mai, ganz märchenhaft daher. Unter dem Motto „Bunter Markt der Düfte und Aromen meets Deutsche Märchenstraße" sind Märchenfiguren in der ganzen Innenstadt unterwegs, erzählen Märchen und verteilen kleine Präsente – beispielsweise der Baron Münchhausen wird unter ihnen sein und Kinderherzen höher schlagen lassen. Damit nicht genug: Mit einer großen Bastelaktion sind die Kids außerdem gefragt. Einen Tag später, am Sonntag, 12. Mai, ist ja Muttertag; entsprechend können sie ihren Mamas fleißig kleine Geschenke basteln. Und während die Kleinen ganz kreativ sind, können ihre Eltern über den „Bunten Markt“ bummeln, der in der Oberen Straße und Mittleren Straße von 10 bis 15 Uhr als Ergänzung zum Wochenmarkt auf dem Marktplatz läuft. Viele regionale Produkte sind wieder dabei und auch frische Kartoffel-Puffer wird es geben. Beim „Bunten Markt“ seien immer andere regionale Betriebe dabei, die ihre Köstlichkeiten anbieten, erklärt Christina Littkemann vom Stadtmarketing Holzminden, aber „immer mit neuen Highlights“. (ap)

