Sonntag, 11. Oktober 2020

Bunter Markt lockt in Holzmindens Innenstadt

Familie Krasniqi mit den Kindern Mona, Sevena und Ilian am Kürbisstand. Foto: rei

Holzminden. Einfach mal wieder fast so wie vor der Corona-Pandemie durch die Innenstadt bummeln, dieses Versprechen lockte am Sonnabend viele Besucher zum Bunten Markt der Düfte und Aromen plus Kürbismarkt in Holzmindens „gute Stube“.

Auch wenn das Angebot überschaubar war, herrschte an diesem „Langen Samstag“ doch zumindest zeitweise ein reges Treiben – nicht nur morgens zur üblichen Markt-Zeit, sondern auch noch am Nachmittag. Als gegen Mittag die Sonne durch die Wolken brach und die beinahe eisigen Temperaturen etwas erträglicher machte, waren sogar viele Sitzplätze vor Cafés oder Restaurants im Freien belegt. (rei)

