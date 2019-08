Mittwoch, 21. August 2019

Bunter Markt meets Street Food in Holzminden

Sie laden gemeinsam ein, am 1. September nach Holzminden zu kommen. Foto: spe

Holzminden. Zum ersten Mal in dieser Kombination veranstalten die Stadtmarketing GmbH und der Werbekreis Holzminden am Sonntag, 1. September, einen Bunten Markt mit einem Streetfood-Festival in der Holzmindener Innenstadt. Und so lautet auch der Titel: „Bunter Markt der Düfte und Aromen meets Street Food“. Es ist der dritte und letzte „Bunte Markt“ des Jahres. Verbunden ist die Veranstaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Die Einzelhandelsgeschäfte werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein, die Food Trucks auf dem Marktplatz von 12 Uhr bis „ausverkauft“. Die Marktstände, darunter einige neue, stehen wieder in der Fußgängerzone Obere Straße. Hier finden auch zwei Kunstaktionen statt, bei der das Publikum mittendrin sein soll: Die Straßenmalerin Angelika Richter zeigt ein 3D-Kunstwerk mit holzmindentypischem Motiv, und aus 25 einzelnen kleinen Leinwänden, glitzernd bunt ausgemalt von den Passanten, soll ein Gesamtkunstwerk entstehen. Livemusik, Rock’n’Roll und Soul, präsentiert die Walking-Band „Boom Drives Crazy“ aus Hamburg, mal hier, mal dort postiert. (spe)

