Sonntag, 01. September 2019

Bunter Markt und Streetfood in Holzminden

Ein Blick auf den Marktplatz am Sonntagmittag. Foto: beb

Holzminden. Der Bunte Markt der Düfte und Aromen, der sich am Sonntag in Holzminden über die Obere Straße zog und auf dem Marktplatz von den Foodtrucks des Unternehmens New Age gekrönt wurde, war auch am ersten meteorologischen Herbsttag gut besucht. Vor den Marktständen herrschte kein Gedränge, aber zur Mittagszeit mussten sich die Besucher doch einen Moment gedulden, bis die vorherigen Kunden bedient waren und die eigene Bestellung aufgegeben werden konnte. Der andauernde Superstar unter den Streetfood-Speisen scheint nach wie vor der Burger zu sein. Wo es den zu kaufen gab, tummelten sich die meisten Besucher; sie ließen sich auch durch den einsetzenden Nieselregen nicht von ihrem Appetit abbringen und nahmen die längere Wartezeit als an den übrigen Trucks in Kauf. Neben den vielfältig belegten Burgern gab es typisches Streetfood zum Essen „auf die Faust“, wie frisch garnierte Pitabrote, Falafel, heißen Flammkuchen oder die altbewährte Portion Pommes. (beb)

