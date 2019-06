Samstag, 15. Juni 2019

Buntes Kinderfest im Kauffmannsgarten

Tätowiert sein für einen Tag, eine der vielen Möglichkeiten, die beim Kinderfest geboten wurden. Foto: beb

Holzminden. An nur einem Tag Schnelllaufmeister, Bäcker, Sportler, Bastler, Feuerwehrmann und noch vieles mehr sein – das war Kindern (und auch Erwachsenen) am Sonnabendnachmittag im Kauffmannsgarten in Holzminden beim Kinderfest möglich. Und diese Gelegenheit nutzten viele. Bei sommerlichen Temperaturen tummelten sich große und kleine Besucher an den zahlreichen Ständen der mitwirkenden Einrichtungen und Vereine. (beb)

