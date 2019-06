Mittwoch, 19. Juni 2019

Buntes Treiben beim Sportivationstag im Liebigstadion

Sporti, das Maskottchen, feuert die jungen Sportler mit und ohne Handicap an. Foto: ap

Holzminden. Sport, Spiel und Spaß beim Sportivationstag. „Es ist so einfach, Kinder zusammen zu bekommen!“, schwärmt Udo Schulz vom Behinderten-Sportverband Niedersachsen beim Sportivationstag. „Wenn man die Kinder mit Freude erlebt, mit welcher Freude sie auf den Sport dabei sind.“ 425 Wettkämpfer sind aus acht (Förder-)Schulen aus Südniedersachsen am Mittwoch ab 9.15 Uhr morgens beim siebten Sportivationstag in Holzminden dabei. Bis mittags läuft das Sportfest. Um 12.30 Uhr finden die Siegerehrungen statt. Dann geht es für die Kids – ob mit oder ohne Behinderung, aber auf jeden Fall mit Medaille und Urkunde ­– zurück in die Schule. (ap)

