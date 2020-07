Mittwoch, 01. Juli 2020

BWL-Lehrende der HAWK in der Spitzengruppe von „Teacher of the Year“

Von links: Jenny Wundrack, Prof. Dr. Zulia Gubaydullina und Prof. Dr. Lars Weber. Fotos: HAWK

Holzminden. Schon in den vergangenen Jahren hatten es Lehrende des HAWK-Studiengangs BWL berufsbegleitend unter die TOP 25 beim Wettbewerb „Teacher of the Year“ des Hochschulverbundes Virtuelle Fachhochschule (VFH) geschafft. Für das Ranking wählen jährlich Studierende aus virtuellen Studienfächern die besten Lehrkräfte. Diesmal sind es Prof. Dr. Zulia Gubaydullina, Jenny Wundrack und Prof. Dr. Lars Weber, die von ihren Studierenden auf diese Weise geehrt werden. Für die Lehrenden bedeutet eine solche Anerkennung in diesem Sommersemester besonders viel. Denn auch für einen Studiengang, der überwiegend digital konzeptioniert ist, war das digitale Sommersemester nicht einfach. Die Umstellung der Hochschulen und Universitäten auf die Onlinelehre musste schnell und ohne Vorwarnung erfolgen. Eine gute digitale Interaktion ist sehr aufwendig und kann nicht durch eine einfache Übertragung der Veranstaltungen in virtuelle Räume bewältigt werden. Umso erfreulicher ist es, wenn die Studierenden die Professionalität und das Engagement der Lehrenden schätzen.

