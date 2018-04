Mittwoch, 04. April 2018

BWL-Studiengang der HAWK in öffentlicher Onlinevorlesung kennenlernen

Im Fach „Betriebswirtschaft berufsbegleitend“ wird zu 80 Prozent online studiert. Foto: HAWK

Holzminden. Seit zwei Jahren bietet die HAWK in Holzminden ein neues Studienformat an. Im Fach „Betriebswirtschaft berufsbegleitend“ wird zu 80 Prozent online studiert. Das schafft Flexibilität und macht für viele Berufserfahrene den Schritt an die Hochschule leichter. Aber klappt es tatsächlich, Studium, Job und Familie miteinander zu vereinbaren?

Am Dienstag, 10. April, bietet das Team des Studiengangs in Kooperation mit der HAWK-Studienberatung zu dieser Frage eine Online-Infoveranstaltung an. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Unter dem Titel „Studium neben Job und Familie – klappt das?“ berichten Studierende, wie sie den Einstieg ins Studium erlebt und ihre Abläufe mit der zusätzlichen Aufgabe organisiert haben. Anschließend informiert das Team der Hochschule über Inhalte und Rahmenbedingungen des Studiengangs Betriebswirtschaft berufsbegleitend. So können Interessierte die Studiensituation praxisnah erleben und sich einen Eindruck verschaffen.

Die HAWK-Studienberatung ergänzt den Einblick um allgemeine Informationen. Dazu gehören Unterstützungsangebote wie die Mobile Kinderbetreuung, organisiert durch den Familienservice der Hochschule und Anlaufstellen für eine individuelle Beratung.

Für die Teilnahme an der Onlinevorlesung sind ein normaler Internetzugang und Lautsprecher erforderlich. Der Zugriff auf den virtuellen Vorlesungsraum ist einfach: Ab dem 7. April findet sich auf den Internetseiten des Studiengangs, www.hawk.de/ba-betriebswirtschaft, ein Link. Beim Klick auf diesen Link öffnet sich der virtuelle Raum. Vor dem Betreten muss ein Nutzername eingegeben werden. Dieser ist frei wählbar. Es erfolgt keine Registrierung.

Die Infoveranstaltung dauert maximal eine Stunde. Wer während der Veranstaltung Fragen stellen oder sich einbringen möchte, kann ein für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geöffnetes Chatfenster nutzen.

Bei Fragen sind die Mitarbeiterinnen des Studiengangs, Melanie Ebert und Gülden Bispinck, telefonisch oder per E-Mail erreichbar (05531/126272 oder -273 sowie bwlstudieninfo.fm@hawk.de).