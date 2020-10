Mittwoch, 07. Oktober 2020

„Café Kinderwagen“ öffnet jetzt auch in Neuhaus

Jetzt auch in Neuhaus: Kinder spielen miteinander, die Eltern tauschen sich aus. Das ist das Prinzip des Cafés Kinderwagen. Foto: TAH

Neuhaus. Raus kommen aus den eigenen vier Wänden, jemanden zum Zuhören haben oder einfach nur mal etwas Normalität erleben – so einfach diese Wünsche sind, die die Mitarbeiterinnen im Familien-Café Kinderwagen in den vergangenen Monaten erreicht haben, zeigen sie doch, wie sehr Mütter und Väter mit Babys und Kleinkindern es vermissen, sich über ihre Freude, ihre Sorgen und die Entwicklung ihrer Kleinsten mit anderen auszutauschen und Rat zu holen. Mit echten Eltern und Beratern, nicht virtuell im Internet! Seit Ende Juni konnte das „Café Kinderwagen“ nach und nach in den Orten Holzminden, Stadtoldendorf und Eschershausen wieder öffnen. Neu ist der Treffpunkt in Neuhaus, dort ist die Gruppe im Haus des Gastes zu finden und wird am Donnerstag, 8. Oktober, nun auch offiziell eröffnet.

Auf der Internetseite www.cafe-kinderwagen-holzminden.de sind die Öffnungszeiten, die Treffpunkte und das Programm sowie weitere Informationen zu finden. Gerne können Fragen über die Mobilnummer 01515/6350398, auch per SMS, an das Team gestellt werden.

