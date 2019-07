Samstag, 20. Juli 2019

Café Lieblingsplatz in Boffzen zieht Bilanz

Die Anleiter Sandra Straßmann, Jovana Föst und Dirk Weike mit Projektleiterin Hilde Rose. Foto: ap

Boffzen. Das Café Lieblingsplatz in Boffzen gibt es seit Anfang Juni in Boffzen, Höxterische Straße 1. Es ist mehr als ein einfaches Café. Es läuft als Kooperation zwischen dem Landkreis Holzminden und der Kreisvolkshochschule. Es bietet die Möglichkeit zur Teilqualifizierung als Fachkraft im Gastgewerbe: in Küche und Buffet sowie Service und Counter – ein Bildungs-Café quasi. Es richtet sich an über 25-Jährige, die arbeitslos sind oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind – vielleicht keine Ausbildung haben oder geflüchtete Menschen sind. Und es funktioniert. Über das Jobcenter läuft die Vermittlung ins Café Lieblingsplatz. Aktuell sind hier vier Teilnehmer des Programms an Bord: „Sie machen einen zufriedenen Eindruck“, findet die Projektleiterin Hilde Rose. Eine gemischte Truppe, denn das Teilqualifizierungsprojekt ist zugleich ein Integrationsprojekt. Und weitere Teilnehmer werden jetzt auf jeden Fall fleißig gesucht. „Wir nehmen, was wir kriegen können. Das ist der Ursprung des Ganzen.“ (ap)

