Samstag, 03. Oktober 2020

Café, Restaurant und Bar: „Paradiso“ eröffnet am Holzmindener Marktplatz

Beleuchtung und Einrichtung schaffen Atmosphäre: Der Thekenbereich des „Paradiso“. Das Lokal ist auch Skybar. Foto: spe

Holzminden. Vier Monate lang hat sich Inhaber Cem Erdil Altinok Zeit genommen für Umbau, Gestaltung und Renovierung, jetzt ist das „Paradiso“ am Markt 12 - 14 in Holzminden eröffnet. Entstanden ist in den Räumen des ehemaligen Cafés „Ambiente“ ein stil- und geschmackvoll eingerichtetes Lokal, das Café, Restaurant und Bar in einem ist. Für die Innenstadt-Gastronomie bietet das „Paradiso“ eine spannende neue Facette – auch durch die rustikal-moderne Außenmöblierung aus flambierten Europaletten und einer Bestuhlung bis weit hinaus auf den Marktplatz. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Oktober