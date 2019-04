Dienstag, 16. April 2019

Caffe Gelato Amalfi ganz neu am Markt

Giuliano Amato freut sich über das top Wetter zum Start seines Eiscafés. Foto: ap

Holzminden. Mit 16 hausgemachten Eissorten und viel Herzblut startet Giuliano Amato mit seinem Eiscafé Caffe Gelato Amalfi, Markt 3 in Holzminden, in die Saison. Die große Eröffnung war bereits am Montag. Die ersten Gäste sind begeistert und genießen ihren Kaffee – klassisch schwarz oder doch als Eiscafé – im Sonnenschein. „Der schwarze Kaffee war super lecker. Der schmeckt wirklich anders als bei anderen“, schwärmt Gunther de Vries. Vor allem bei einem schwarzen Kaffee merke man, ob er gut sei, erklärt de Vries. Vorbeischauen im Caffe Gelato Amalfi auf ein Getränk oder eine Kugel Eis geht ab sofort täglich von 9 bis 19 Uhr. (ap)

