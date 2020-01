Mittwoch, 08. Januar 2020

Campe-Gymnasium Holzminden, IHK und Schwager schließen Kooperationsvereinbarung

Bei der Vertragsunterzeichnung, von links: Sascha Fenz, Georg Muschik, Ralf Schwager und Stefan Oeßel. Foto: spe

Holzminden. „Neben dem finanziellen Engagement ist es für ein Gymnasium extrem wichtig, Fürsprecher zu haben. Aber eine solche Kooperation darf nicht einseitig sein. Wir wollen auch was geben“, sagt Georg Muschik, Schulleiter des Campe-Gymnasiums Holzminden. Einer seiner vorletzten Amtshandlungen war es am Mittwoch, seine Unterschrift unter eine Kooperationsvereinbarung zu setzen, die das Campe-Gymnasium mit der IHK Hannover, Geschäftsstelle Hildesheim, und der Schwager GmbH & Co. KG geschlossen hat. Schule und Unternehmen besiegeln damit ganz offiziell, enger und ganz konkret zusammenarbeiten zu wollen beim Transfer zwischen Wirtschaft und Schule. Die Partnerschaft wird mit dem vorerst für ein Jahr gültigen Vertrag auf eine neue Stufe gehoben – mit erhofftem beiderseitigen Nutzen. Und „die IHK möchte Ausbildungsbotschafter haben“, erklärt Stefan Oeßel, in der IHK-Geschäftsstelle Hildesheim für die Berufsbildung zuständig. Dem Campe-Gymnasium Holzminden ist Ralf Schwager lange schon zugetan, nun will er mit seinem Unternehmen noch mehr tun. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. Januar