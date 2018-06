Dienstag, 12. Juni 2018

Campe-Gymnasium und Musikschule geben „School’s Out Concert“

Die gemeinsame musikalische Arbeit von Campe und Musikschule soll sich in diesem jungen Konzert widerspiegeln. Foto: Käberich

Holzminden. Mission Impossible? Quatsch! In Kooperation zwischen Campe-Gymnasium und Musikschule Holzminden ist in diesem Schuljahr wieder sehr viel musiziert worden – das muss auf die Bühne. Am Freitag, 15. Juni, geht es ab 19 Uhr in der Stadthalle daher mit vielen verschiedenen Musikgruppen bunt und fröhlich zu.

Blechbläser oder Rockbands, Schulchor oder Big-Band, laute oder leise Töne; das musikalische Angebot im Ganztagsschulbereich ist vielseitig und umfangreich. Daher treten neben diesen Formationen noch weitere auf: Das Orchester Tuttini ist ebenso dabei wie die Klasse 7-3 und ein speziell für dieses Konzert zusammengestelltes Gesangstrio.

Ob der Chor („It’s raining men“) oder Tuttini („You are the Sunshine of my Life“) Recht behalten wird, zeigt sich am Konzerttag. „That’s Life“ mit der Campe-Big-Band bringt es auf den Punkt, denn aktives Musizieren ist Teil des Lebens und ein wichtiges Anliegen der Kooperationspartner. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. (tah)