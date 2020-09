Donnerstag, 24. September 2020

Campe Holzminden: Ehemalige wollen Remter-Gebäude erhalten

Von links: Eckart Maertens, Peter Harmuth, Wolfgang Mönkemeyer, Klaus Reitemeier und Eberhard Brönnecke setzen sich an die Spitze der Bewegung. Foto: Harmuth

Holzminden. „Wir wohnen zwar weit in der Republik verstreut, aber hin und wieder ziehen uns familiäre oder freundschaftliche Bande nach Holzminden. Bei diesen Besuchen hat ,unsere‘ Schule, an die sich viele positive Erinnerungen knüpfen, immer einen hohen Stellen- und Erinnerungswert. Anlässlich unseres 50-jährigen Abi-Jubiläums 2012 konnten wir die Schule besichtigen, und 2019 zur 450-Jahr-Feier wurden wir wiederum kompetent sowohl durch die historischen als auch die ,modernen‘ Räumlichkeiten geführt. Wir waren schon 2012 entsetzt über den unsensiblen Anbau aus den 1970er Jahren und den Zustand der Schule“, schreibt Peter Harmuth in einer Mail an den TAH. Dass sich „ihre“ Schule ihnen beim Besuch im letzten Jahr nun baulich „noch etwas weiter runtergekommen“ präsentierte, brannte sich ein und ließ sie etwas irritiert zurück. Doch das war für sie nicht der einzige Schreck: Die Abiturienten von 1962 erfuhren, dass dem historischen Gebäude der Abriss droht – sie wollen dies nun verhindern und suchen Mitstreiter. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 25. September