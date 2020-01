Donnerstag, 30. Januar 2020

Campe-Schüler schlüpfen in die Rolle von Führungskräften

Die YourImage AG präsentiert den Spiegel Ilus. Foto: ap

Holzminden. Spieglein, Spieglein an der Wand, sag mir, wer ist die Schönste im ganzen Land? Magische Spiegel wie im Grimm-Märchen „Schneewittchen“ könnten die Zukunft sein – zumindest sind sie das einen Abend lang beim Unternehmensplanspiel der Schüler des Holzmindener Campe-Gymnasiums. Sie nehmen am einwöchigen Management Information Game (MIG) in der VR-Bank in Südniedersachsen in Holzminden teil, das von Montag, 27. Januar, bis Freitag, 31. Januar, läuft. Am Mittwochabend präsentieren die 21 Schüler in ihren Unternehmer-Rollen ihre Produkte: Drei Spiegel, die Märchen wahr werden lassen. Jeweils eine Schülergruppe stellt einen Spiegel vor. Das Publikum steckt parallel in der Rolle potenzieller Käufer, stellt Fragen und stimmt zum Schluss über den überzeugensten Spiegel ab. Alle drei kommen schon mal mit ganz magischen Talenten – ganz innovativ und multimedial – daher, so viel sei versprochen. Davon hätte nicht mal Schneewittchens Stiefoma geträumt. (ap)

