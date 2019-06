Dienstag, 11. Juni 2019

„Camping – Outdoor – Einkaufen“: WeserSommer Fronleichnam in Holzminden

Sie laden gemeinsam zum WeserSommer nach Holzminden ein. Foto: spe

Holzminden. Diesmal dreht sich alles um „Camping, Outdoor und Einkaufen“ – so ist in diesem Jahr die Freizeit-Veranstaltung „WeserSommer“ betitelt, die Stadtmarketing und Werbekreis Holzminden gemeinsam an Fronleichnam, 20. Juni, von 11 bis 18 Uhr in der Oberen Straße veranstalten. An diesem Tag, der in Nordrhein-Wesstfalen Feiertag ist, lässt sich Holzminden ja immer etwas Besonderes einfallen, um (nicht nur) den Gästen von der anderen Weserseite einen Besuch lohnend zu machen. Es geht nicht nur ums Shoppen, die Besucher können auch schlemmen, sich informieren und gewinnen. Angesprochen sind insbesondere auch die Camper von Wagners Mobilcamping Holzminden. Der TreeRock-Abenteuerpark lädt kleine Gipfelstürmer zum Klettern an einer langen Strickleiter ein. Der Escape Room „Bergwerk“ der Schattenspringer macht schon mal neugierig auf die Neugestaltung der beiden Stollen im Sommer. Der Caravan Park Müller aus Heinsen präsentiert Wohnmobile und Wohnwagen, und der Hagebaumarkt macht besondere Offerten und zeigt sein Camping-Angebot. Jeder Einkaufsbon ab zehn Euro kann zudem zum Glückslos werden. (spe)

