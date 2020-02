Samstag, 01. Februar 2020

Carneval der Katzen in der Stadthalle in Holzminden

Edle Rassekassen wie diese schön gezeichnete Bengalkatze sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: TICA

Holzminden. Der Verein TICACATS veranstaltet wieder eine Internationale Katzenausstellung nach amerikanischem Vorbild und Statuten in der Stadthalle Holzminden. Zu bestaunen sind am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Februar, an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, die schönsten Katzen aus Nordeuropa. Dem heimischen Katzenkörbchen entflohen, geben sich die schönsten Haus- und Rassekatzen ein gemeinsames Stelldichein zum Karneval der Katzen, in der Stadthalle von Holzminden. Es wird eine große Anzahl an Katzenrassen zu sehen sein, nicht selten bis zu 20 verschiedene, auch sehr seltene Rassen, einschließlich der kurz- und langhaarigen Hauskatzen.

Das besondere an dieser „Katzenshow“ ist, dass sie nach Regeln der TICA („The International Cat Assosiation“) stattfindet. TICA ist der zweitgrößte Katzenverband in Nordamerika und zählt zu den größten der Welt. Es wird in sogenannten „Ringen gerichtet“, jeder der sechs Richter aus den USA, Brasilien, Großbritannien und Deutschland bewertet jede Katze der Ausstellung.

