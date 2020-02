Montag, 24. Februar 2020

„Carnival of Cats“: 135 Katzen und 56 Aussteller bei internationaler Show in Holzminden

Edle Katzen zahlreicher Rassen wurden von den Richtern bewertet. Fotos: spe

Holzminden. Für Aussteller geht hier alles nach klaren Regeln und strengen Kriterien. Für einen Ausstellungsbesucher, der sich zwar für Katzen begeistern kann, aber von Ringen und Richten nichts versteht, mag all das äußerst kryptisch anmuten. Auf dem Parkplatz vor der Stadthalle stehen Autos aus den Niederlanden, aus England, Polen, Belgien. Und drinnen in der Halle hört er dann: Hier wird Englisch gesprochen! An zwei Tagen richtete der Verein Ticacats „The International Cat Assosiation“, kurz TICA, am Wochenende seine Katzenshow „Carnival of Cats“ aus. 56 Aussteller, Züchter und Halter, aus verschiedenen Ländern präsentierten hier insgesamt 135 Katzen, ließen sie von den sechs Richtern bewerten. (spe)

