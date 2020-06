Sonntag, 28. Juni 2020

Carport-Brand in Nieheim-Himmighausen

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Foto: Polizei

Nieheim. Am frühen Sonntagmorgen, um .:12 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Carport-Brand in der Straße "Am Bahnhof" in Nieheim- Himmighausen gemeldet. Die Löschzüge der Ortschaften Merlsheim und Himmighausen übernahmen die Feuerbekämpfung. Das betroffene Carport, welches hauptsächlich als Holzverschlag diente, brannte komplett ab. Ein in der Nähe befindliches Auto wurde durch den Brand ebenfalls stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.