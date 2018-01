Montag, 01. Januar 2018

Carport wird in der Silvesternacht ein Raub der Flammen

Der Carport brannte lichterloh. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Foto: Lassmann

Grave (gl/spe). Ein Carport ist bei einem Feuer in der Silvesternacht in Grave total zerstört worden. Gegen 1 Uhr waren die Brandschützer alarmiert worden. Als sie in der Schulstraße eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus der Holzkonstruktion. Die Lage war wegen der engen Bebauung knifflig. Auch einen Pelletbunker in der Nähe galt es zu schützen. Die Einsatzkräfte konnten schließlich ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Eine Vermutung ist, dass Feuerwerkskörper den Carport in Brand gesetzt haben.

