Sonntag, 12. Mai 2019

Carsten Voß, der neue Tierheimleiter, packt mit an

Carsten Voß freut sich auf die Arbeit mit den „Fellnasen“. Foto: spe

Holzminden. Auch der künftige Tierheimleiter Carsten Voß hilft beim Arbeitseinsatz mit. Er übernimmt die neue Funktion zum 1. Juli, ist aber fast jeden Tag hier schon ehrenamtlich im Einsatz oder lernt die Abläufe und die Tiere im Tierheim im Ziegeleiweg kennen. Die einstige Celten-Villa auf dem Tannenhof wird zu seiner Dienstwohnung, und auch die muss noch komplett saniert werden. Derzeit ist das Haus eine Baustelle, auch ein Wasserschaden muss noch behoben werden. Auf den Einzug zusammen mit seiner Lebensgefährtin freut er sich schon. Voß wohnt derzeit in Boffzen, ist gelernter Maurer und hat in der Kunststoffbranche gearbeitet. Er bildet sich gerade fort, wird vom Veterinäramt geschult und bereitet sich auf seine neue Aufgabe vor. In Höxter betreibt er mit seiner Verlobten einen „Gassi-Service“ für Hunde. „Ich freue mich auf die Arbeit mit den „Fellnasen“, sagt er. (spe)

Den Artikel über den Arbeitseinsatz im neuen Tierheim lesen Sie im TAH vom 13. Mai