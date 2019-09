Donnerstag, 19. September 2019

CDU-Antrag zu Gerätehaus, Grundschulen und HAWK-Neubau in Holzminden

Neue Heimat für die Soziale Arbeit? Links das Behördenhaus Böntalstraße 44, gegenüber das „Sahnestück“ am Unteren Teich. Foto: spe

Holzminden. „Wir wollen ein Gesamtkonzept und zügige Lösungen. Wir wollen Drive in einige Entscheidungsprozesse bringen, alle Varianten mit den Betroffenen besprechen und Fachleute hinzuziehen. Wir wollen eine schnelle Entscheidung für die Feuerwehr.“ Das war Uwe Schünemanns Kernbotschaft an diesem Tag. Im Bauausschuss stellte er den umfangreichen Antrag der CDU-Stadtratsfraktion vor, der die Standortfrage für das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden neu stellt, aber auch den Neubau der Innenstadt-Grundschule, die künftige Nutzung der Karlschule und den Neubau der HAWK für die Soziale Arbeit am Standort Böntalstraße 44 miteinander verbindet (der TAH berichtete ausführlich darüber). Es ist ein großer „Kettenantrag“ zum Thema Gebäudemanagement, der alte und neue Ideen kombiniert und der in den kommenden Wochen mehrere Fachausschüsse beschäftigen wird. Der Bauausschuss machte den Aufschlag, ohne am Ende darüber abzustimmen. Man sei in allen Punkten „bestrebt, dass es voran geht“, habe „viele Inspirationen bekommen“, werde „Erkenntnisse mitnehmen“ und „hoffentlich im November zu einem einmütigen Beschluss kommen“, fasste es Ausschussvorsitzender Gerd Schläger am Ende der Debatte zusammen. (spe)

Der TAH berichtet ausführlich in seiner Ausgabe vom 20. September