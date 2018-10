Freitag, 26. Oktober 2018

CDU Burgberg nominiert Thomas Junker

Elke Grimme gratuliert Thomas Junker zur Wahl.

Bevern. Am 4. Oktober legte der Samtgemeinderat Bevern den Termin für die Wahl zum Samtgemeindebürgermeister auf den 26. Mai nächsten Jahres fest. Nur drei Wochen später wählte die CDU jetzt Thomas Junker mit 100 Prozent zum Kandidaten für dieses Amt. Der Verwaltungsfachmann bewirbt sich zum zweiten Mal um den Chefsessel im Beveraner Rathaus. 2011 erzielte er mit über 44 Prozent der Stimmen ein respektables Ergebnis. Damals wurde er erst sieben Wochen vor der Wahl zum Kandidaten gekürt, nun sind es sieben Monate.

Beim ersten Versuch war er der große Unbekannte, heute ist er fester Bestandteil des gesellschaftlichen und politischen Lebens in Bevern und im Landkreis Holzminden. Als stellvertretender Bürgermeister des Fleckens Bevern, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Bevern und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag konnte er reichlich politische Erfahrung sammeln. Entsprechend optimistisch geht er ins Rennen. „Ich trete an, um zu gewinnen, und dafür werde ich einen intensiven Wahlkampf führen“, kündigte Junker an.

