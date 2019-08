Dienstag, 27. August 2019

CDU-Ratsfraktion Holzminden beantragt große „Kettentauschaktion“

Präsentieren einen Strauß von Ideen, von links: Werner Friedrich, Uwe Schünemann, Maren Schneider-Klingenberg und Peter Matyssek. Foto: spe

Holzminden. Der Begriff „Ringtausch“ ist in Holzminden belegt mit dem „Schulringtausch“, jenem millionenschweren Kompromiss, der gerade mitten in der baulichen Umsetzung ist. Die Holzmindener CDU-Stadtratsfraktion, die gerade auf vier Mandatsträger anwächst, beantragt nun eine wahre „Kettentauschaktion“, die über das Schulische weit hinaus geht, vielmehr das Gebäudemanagement nicht nur der Stadt Holzminden beschäftigen wird, sollte der Rat dem zustimmen. Die Fraktion stellt verschiedene Standortfragen neu, spannt den Bogen weit und will Projekte anschieben, die aufeinander aufbauen und deren Umsetzung sich gegenseitig erst möglich macht: Neues Feuerwehrgerätehaus, neue Innenstadt-Grundschule, Umzug der Musikschule und neue Heimat für die Soziale Arbeit an der HAWK – das alles findet sich in einem Antrag wieder, den die CDU-Fraktion auf den Weg durch die politischen Gremien schickt. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 27. August