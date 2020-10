Freitag, 23. Oktober 2020

CDU schlägt Tanya Warnecke erneut als Bürgermeisterkandidatin vor

Der CDU-Vorstand will, dass Tanya Warnecke wieder als Samtgemeindebürgermeisterin kandidiert. Foto: CDU Bodenwerder-Polle

Bodenwerder-Polle. Der Vorstand des CDU Samtgemeinde-Verbandes Bodenwerder-Polle hat sich einhellig für die erneute Kandidatur der amtierenden Bürgermeisterin Tanya Warnecke für die kommende Wahlperiode ab 2021 ausgesprochen. Als Hauptverwaltungsbeamtin trägt sie bereits seit vier Jahren die Verantwortung in der Samtgemeinde. „Und dies mit beachtlichem Erfolg in vielen Bereichen“, wie der CDU-Vorstand in einer Pressemitteilung erklärt.

