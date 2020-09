Montag, 14. September 2020

CDU verliert Mehrheit im Kreistag Höxter

Einer von beiden wird Höxters neuer Bürgermeister: Daniel Razat (links) oder Daniel Hartmann. Fotos: tah/Warnecke

Kreis Höxter. Bei den Hauptverwaltungsbeamten ist die CDU der Gewinner der Kommunalwahl im Kreis Höxter, beim Kreistag und im Stadtrat ist sie die Verliererin. Die CDU stellt künftig sechs hauptamtliche Bürgermeister im Kreis Höxter und dazu den Landrat. Bei den Stichwahlen am 27. September könnten weitere CDU-Kandidaten hinzukommen. So etwa in Höxter, wo bei der Wahl am Sonntag der bisherige Amtsinhaber Alexander Fischer nur noch die viertmeisten Stimmen geholt hatte und abgewählt wurde. Dort treten Daniel Razat (Kandidat der CDU) und Daniel Hartmann (unterstützt von der SPD) zur Stichwahl an. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH am 15. September 2020