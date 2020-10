Mittwoch, 21. Oktober 2020

CDU-Vorstände wählen Mareike Wulf als Bundestags-Kandidatin

Mareike Lotte Wulf möchte für das Weserbergland in den Bundestag einziehen. Foto: Chris Pfeffer

Weserbergland. Die CDU-Parteivorstände der Kreise Hameln-Pyrmont, Holzminden und Northeim trafen sich in Grohnde, um ihren Bundestags-Kandidaten für den Weserbergland-Wahlkreis zu finden. Ins „Rennen“ gingen zwei Frauen: die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mareike Lotte Wulf, und Irmgard Lohmann aus Emmerthal. Am Ende des Abends stand Mareike Wulf als Wunschkandidatin fest , offiziell nominiert wird sie allerdings erst am 6. November in Buchhagen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 22.10.2020