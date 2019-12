Donnerstag, 19. Dezember 2019

CDU/FDP-Gruppe will Tourismus-Abgabe abschaffen

Gruppensprecherin Birgit Oerke und ihr Stellvertreter Axel Munzel erneuerten die Forderung nach Abschaffung der Abgabe. Foto: fhm

Bodenwerder. Die Tourismusabgabe bleibt das beherrschende Thema in der Samtgemeinde-Bodenwerder-Polle. Nachdem die Mittendorf Gastronomie ihren Unmut an der Beibehaltung der Tourismusabgabe äußerte und die SPD-Fraktion ihre Haltung bekräftigte, hat die CDU/FDP-Gruppe ihre Haltung verdeutlicht. Sie will die Tourismusabgabe abschaffen. Birgit Oerke, Gruppensprecherin, und ihr Stellvertreter Axel Munzel machten deutlich, dass sie in vielen Gesprächen den Unmut der Gewerbetreibenden zu spüren bekamen. Es könne nicht sein, dass nur die Wirtschaft zur Kasse gebeten werde. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.12.19