Sonntag, 28. Juni 2020

Cebrail Mehmet Kaya und Alexander Herdt wechseln zum FC Stadtoldendorf

Mit Alexander Herdt (links) und Cebrail Mehmet Kaya (rechts) wollen zwei begabte junge Spieler demnächst für den FC Stadtoldendorf in der Bezirksliga auflaufen. Foto: FC Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Kurz vor Ablauf der Transferperiode wechseln mit Cebrail Mehmet Kaya und Alexander Herdt zwei weitere junge Stadtoldendorfer Kicker wieder zurück zum FC.

„Mit Cebrail konnten wir einen guten Linksfuss verpflichten. Er hat vorher in der A-Jugend Holzminden und beim TSV Arholzen gespielt. Cebrail möchte das Projekt Bezirksliga versuchen, und wir hoffen das er in der Defensive seinen Platz finden wird“, teilt der Verein am Wochenende mit.

Mit Alexander Herdt konnte der FC zudem einen zentralen schnellen Mittelfeldmann aus dem Forstbachtal wieder zu sich holen. Alex Herdt ist torgefährlich und hat einen guten Abschluss. Er wohnt in Stadtoldendorf und will wieder für seinen Heimatverein kicken. „Wir haben nun schon einige junge Stadtoldendorfer wieder zurückholen können und hoffen, in der Zukunft dadurch personell besser aufgestellt zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung des FC.

Beide Spieler seien froh, für den FC demnächst in der Bezirksliga kicken zu können und freuen sich auf die Vorbereitung.