Mittwoch, 06. November 2019

Chance vertan

Die Stadtoldendorferin Jacquelin Hellwig war in dieser Szene nicht zu stoppen.

Stadtoldendorf. In der Handball-Regionsliga standen sich die Damen vom TV Stadtoldendorf und die DJK BW Hildesheim III gegenüber. In der schwachen Anfangsphase taten sich beide Teams schwer ins Spiel zu finden, weshalb in der 10. Minute ein Spielstand von 2:2 auf der Anzeigetafel stand. Das Angriffsspiel war auf beiden Seiten von einigen Fehlpässen und technischen Fehlern geprägt, das viele Tempogegenstöße zur Folge hatte. In die Halbzeitpause verabschiedeten sich die Teams mit einem Stand von 7:8 für die Gäste.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgte Theresa Grotenburg für drei Tore in Folge, sodass der TV Stadtoldendorf zum ersten Mal im Spiel mit zwei Toren in Führung gehen konnte. Diesen Lauf nahmen die Homburgstädterinnen mit und präsentierten sich für einige Minuten spielfreudig im Angriff und clever in der Abwehr. Einige abgefangene und gehaltene Bälle führten zehn Minuten vor Schluss zu einer 13:10-Führung für den TV. Die restliche Spielzeit ähnelte der Anfangsphase, gehörte aber dennoch den Gästen, die auf 14:14 ausglichen und sogar 20 Sekunden vor Schluss noch einen Siebenmeter erhielten. Julia von Frankenstein, die ihre Karriere eigentlich in der letzten Saison beendete und die-ses Spiel den Damen aus Stadtoldendorf aushalf, parierte den Siebenmeter und machte es nochmal spannend. Der eingeleitete Tempogegenstoß für die TV-Damen wurde nicht verwandelt, was den Endstand von 14:14 besiegelte.

TV 87: Julia von Frankenstein (Tor), Alina Niemeyer, Tina Hoffmann, Jacquelin Hellwig (1), Morine Verwohlt, Theresa Grotenburg (9), Katharina Verwohlt (1), Kim Marie Klenke, Marisa Verwohlt, Stephanie Ahlers, Cornelia Jaksch (2), Nicole Siebert (1), Sarah Gnioth. (tg)