Dienstag, 18. Februar 2020

Charlottenstift-Insolvenz 2012 sorgt für Schlagzeilen in Sachsen-Anhalt

Im August 2012 meldete das Krankenhaus in Stadtoldendorf Insolvenz an. Foto: fab/Archiv

Stadtoldendorf. Vor acht Jahren sorgte das Charlotten-Krankenhaus in Stadtoldendorf zum letzten Mal für Schlagzeilen. Damals endete die 119-jährige Geschichte dieses Krankenhauses, das 1901 gegründet wurde. Im August 2012 musste das Charlotten-Krankenhaus in die Insolvenz gehen, Ende 2012 schlossen sich endgültig die Pforten des Hospitals. 160 Mitarbeiter verloren damals ihren Arbeitsplatz, der Insolvenzverwalter stellte damals fest, dass 18 Millionen Euro Schulden aufgelaufen sind und das Sozialministerium in Hannover sah damals keine Zukunft mehr für das Haus. Jetzt sorgen die Geschehnisse um die Insolvenz des Charlottenstifts für Schlagzeilen in Sachsen-Anhalt. (fhm)

