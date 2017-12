Donnerstag, 07. Dezember 2017

Chefarzt Dr. Siegfried Schulz mit Dank und Respekt verabschiedet

Abschied in der Michaeliskirche, von links: Superintendent Ulrich Wöhler, scheidender Chefarzt Dr. Siegfried Schulz, Krankenhaus-Geschäftsführer Marko Ellerhoff und Krankenhaus-Seelsorgerin Jessica Jähnert-Müller.

Holzminden. „Pflegen Sie unser Krankenhaus, es hat es verdient.“ Diese Bitte, aus dem Mund des scheidenden Chefarztes der Chirurgischen Klinik am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus in Holzminden, Dr. Siegfried Schulz, stand am Ende eines feierlichen Gottesdienstes anlässlich seiner Verabschiedung in der Michaelis-Kirche Holzminden. Zahlreiche Weggefährten, die Dr. Siegfried Schulz in den vergangenen 26 Jahren begleitet haben, nutzten die Gelegenheit, den beliebten Arzt gemeinsam in den Ruhestand zu verabschieden. Aus dem Munde des scheidenden Chefarztes gab es am Ende der Feierstunde Worte des Dankes, aber auch Mahnendes zu hören. (jbo)

