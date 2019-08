Donnerstag, 22. August 2019

Chlorgasalarm nach nächtlichem Stromausfall am Freibad Holzminden

In diese Trafostation war Wasser eingedrungen und hatte vermutlich einen Kurzschluss verursacht. Fotos: spe

Holzminden. Die Meldung für die Holzmindener Einsatzkräfte klang höchst beunruhigend und ließ ein aufwändiges, langwieriges nächtliches Szenario wahrscheinlich erscheinen. Erinnerungen an den Großeinsatz vor wenigen Tagen am Freibads Polle wurden wach: „Alarm Gefahrgutunfall Holzminden, Freibad Stahler Ufer – Chlorgaswarneinrichtung hat ausgelöst“, meldete die Leitstelle am späten Mittwochabend um 23.38 Uhr. Der Alarmfahrer der Freiwilligen Feuerwehr, Ortsbrandmeister Nolte und Stadtbrandmeister Stahlmann eilten zum Freibad, auch der Rettungsdienst des Landkreises war mit drei Personen sofort vor Ort. Am Gerätehaus in der Wallstraße formierte sich der Gefahrgutzug mit rund 30 Mann und wartete auf Instruktionen. Schließlich schliefen in unmittelbarer Nachbarschaft des Freibades zahlreiche Camper – oder konnten nicht in den Schlaf finden. Sofort aber war klar: Alles dunkel hier – Stromausfall am Stahler Ufer einschließlich Campingplatz, Einkaufsmarkt, Firmen und Teilen von Stahle! Camper vor dem Freibad hatten einen lauten Knall gehört, andere waren in Sorge, weil ihre Schlafmasken nicht mehr funktionierten. Die Vermutung, der Stromausfall sei die Ursache für die automatisierte Alarmmeldung der Chlorgasanlage an die Leitstelle („wenn kein Strom, dann Alarm“), erwies sich als richtig. Nebenan hatte sich auch die Alarmanlage des Einkaufsmarktes gemeldet und den Sicherheitsdienst herbeigerufen. Ein Techniker von EON war bereits vor Ort und hatte die Ursache schnell gefunden: In eine Trafostation, die sich direkt im Einkaufsmarkt befindet, war Wasser eingedrungen, tropfte durch Decke – vermutlich ein Wasserrohrbruch. Dem EON-Techniker gelang es um kurz nach Mitternacht, den Strom wieder anzustellen. Die Einsatzkräfte konnten abrücken, die Camper wieder einschlafen, der Gefahrgutzug musste nicht eingesetzt werden. (spe)