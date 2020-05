Sonntag, 31. Mai 2020

Christen im Kreis Holzminden feiern Pfingsten

In einem Evangeliar aus dem 6. Jahrhundert, das in Syrien geschrieben wurde, stellte man so die Ausgießung des Heiligen Geistes dar. Foto: Archiv

Kreis Holzminden. Am Sonntag, 30. Mai, feiern die Christen im Kreis Holzminden Pfingsten. Der Name dieses christlichen Festes stammt aus der griechischen Sprache: „pentekoste hemera“ bedeutet in der deutschen Sprache „fünfzigster Tag“. Pfingsten ist ein christliches Fest, an dem die Gläubigen die Sendung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu und seine bleibende Gegenwart in der Kirche feiern. In der Geschichte der bildnerischen Darstellungen wird Pfingsten auch als Aussendung des Heiligen Geistes oder auch Ausgießung des Heiligen Geistes bezeichnet. Der Pfingstsonntag ist der 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, und liegt zwischen dem 10. Mai (frühester Termin) und dem 13. Juni (spätester Termin). Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger herabkam, als sie zum jüdischen Fest Schawuot in Jerusalem versammelt waren. Dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der Kirche verstanden. Als Fest im Kirchenjahr wurde Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. (fhm)