Mittwoch, 20. November 2019

Christian Meyer aus Holzminden in den Bundesparteirat der Grünen gewählt

Christian Meyer (Fünfter von links) inmitten von Parteifreunden auf dem Parteitag in Bielefeld. Foto: Grüne

Holzminden/Bielefeld. Auf dem Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bielefeld wurde der Holzmindener Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag Niedersachsen Christian Meyer mit einem sehr guten Ergebnis in ein wichtiges Gremium der Bundesgrünen gewählt. Er wurde nach einer viel umjubelten Rede gegen starke Konkurrenz aus der Bundestags- und Europafraktion sowie Landesregierungen zum Mitglied des Bundesparteirats der Grünen gewählt. In diesem 16-köpfigen Gremium unter Vorsitz von Annalena Baerbock und Robert Habeck wird die politische Arbeit von Europa, Bund und Ländern koordiniert. Christian Meyer ist der einzige Niedersachse in diesem Gremium.

