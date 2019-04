Sonntag, 28. April 2019

Christina Görlich-Degenhardt mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt

Landrätin Angela Schürzeberg (rechts) überreichte Tina Görlich-Degenhardt das Bundesverdienstkreuz samt Urkunde. Foto: lis

Bevern. „Ohne dich und ohne den Chor, wäre ich nicht, was ich heute bin“ – diese Aussage einer ehemaligen Schülerin von Christina „Tina“ Görlich-Degenhardt fasst die Leistung und das Engagement der Beveranerin mehr als gut zusammen und kann stellvertretend für eine Fülle von Meinungen gelesen werden. „Tina kümmert sich“, ergänzt Landrätin Angela Schürzeberg. Mit ihrer Fröhlichkeit, ihrer positiven Einstellung und der Fähigkeit, Menschen zu begeistern, trug und trägt „Tina“ zur Charakterbildung, zum Zuhören und zum gegenseitigen Respekt ihrer Schüler im Handharmonika-Spielring sowie weiteren Mitmenschen bei. Oftmals wird die Verleihung eines solch hohen Ordens an Daten und Fakten, an amtlichen Einträgen gemessen. Doch dieses Mal ist es anders: Das Bundesverdienstkreuz am Bande erhält Tina Görlich-Degenhardt nicht für eine einzige besondere, messbare Leistung, sondern für „ihre gesellschaftlich außergewöhnlichen Leistungen“ ihr Leben lang. (lis)

Mehr lesen Sie im TAH am 29. April 2019