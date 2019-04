Montag, 22. April 2019

„Christoph 13“ strandet bei Polle

Intensiv wurde daran gearbeitet, den Hubschrauber wieder in die Luft zu bekommen. Foto: gl

Polle. Zu einem Verkehrsunfall wurde am Ostermontagnachmittag kurz nach 14 Uhr der Rettungshubschrauber „Christoph 13“ gerufen. Ein Trikefahrer hatte sich bei einem Unfall auf der Pyrmonter Straße kurz hinter der Abzweigung L 426 schwer verletzt. An dem Unfall waren zwei Trikes beteiligt. Einer der Fahrer verletzte sich leicht, ein 72-Jähriger aus Bielefeld wurde dabei schwer verletzt. Der Hubschrauber war schnell vor Ort, landete neben der Straße auf einer Wiese und nahm den Schwerverletzten auf. Als „Christoph 13“ starten wollte, gab es technische Probleme und der Hubschrauber konnte nicht in die Luft gehen. Der verletzte Trikefahrer wurde dann von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Hubschrauber der Bundespolizei aus Gifhorn kam kurz danach zur Hilfe und landete neben dem gestrandeten „Christoph 13“, um technische Unterstützung zu leisten. (fhm/gl)

