Donnerstag, 07. November 2019

Circus Busch gastiert übers Wochenende in Holzminden

Die Gebrüder Scholl sorgen mit ihrer Show auf dem Trampolin für Begeisterungsstürme. Foto: spe

Holzminden. Holzminden ist die letzte Station in diesem Jahr vor dem traditionellen Weihnachtszirkus in Remscheid. Am Montag kam der erste Tross in Holzminden an, das Zelt steht seit Dienstag. Der Circus Busch aus Berlin ist in der Stadt. Mit der Familienvorstellung, bei der das komplette Programm zum vergünstigten Einheitspreis auf allen Plätzen zu sehen ist, beginnt das Wochenend-Gastspiel des Circus Busch am Freitag, 8. November, um 17 Uhr auf dem Festplatz Steinbreite. Weitere Vorstellungen sind am Sonnabend, 9. November, um 16 und 19.30 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 14 Uhr.

Der Circus Busch ist ein kleinerer Familiencircus, der mit ehrlicher Zirkuskunst Jung und Alt gleichermaßen glücklich machen will. „Sensations“ hat das reisende Unternehmen seine über zweistündige Show getauft. Den spektakulären Höhepunkt bilden für die meisten Besucher die rasenden Motorradfahrer in der Stahlkugel – Nervenkitzel pur. Artistik wird im Familiencircus groß geschrieben, Elefanten hat das Unternehmen schon seit einigen Jahren nicht mehr. Die tierischen Stars der Manege sind Kamele, Pferde und Hunde. Die Gebrüder Scholl – Artistentradition in siebter Generation – begeisterten im Finale der TV-Show „Supertalent“ bei RTL ein Millionenpublikum. (spe)

