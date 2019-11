Samstag, 02. November 2019

Circus Busch kommt mit neuer Show „Sensations“ nach Holzminden

Der Circus Busch zeigt Stunts in der Motorradkugel. Foto: Circus Busch

Holzminden. Nervenkitzel mit einzigartigen Stunts, internationale Spitzenartisten und lustige Clowns vereint in einer spektakulären Circus-Show: Der Circus Busch präsentiert auf seiner großen Deutschland-Tournee sein neues Spitzenprogramm „Sensations“. Und erstmals gastiert das Unternehmen von Direktor Hardy Scholl auch in Holzminden. Der Circus Busch – eine faszinierende Welt und für kurze Zeit eine eigene Stadt in der Stadt – gastiert von Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, in Holzminden auf dem Festplatz „Steinbreite“. Die Vorstellungen finden am Freitag um 17 Uhr, Sonnabend um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr statt. Freitag um 17 Uhr lädt Circus Busch zur großen Familienvorstellung ein.

